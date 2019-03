La delegació del govern espanyol envia a la Junta Electoral fotos de llaços grocs a edificis públics

Des de que a les sis de la tarda ha expirat el termini fixat per la Junta Electoral Central per retirar els llaços grocs dels edificis públics, la delegació del govern espanyol a Catalunya està enviant fotografies als magistrats per acreditar que el Govern no ha acatat l'ordre de retirar-los. L'organisme electoral havia ordenat a la institució representada per Teresa Cunillera que supervisés si es complia o no l'ordre.Segons fonts de la delegació, en aquests moments s'han remès imatges del Palau de la Generalitat i de vuit conselleries: Governació i Relacions Institucionals, Cultura, Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació, Interior, Economia i Coneixement, Agricultura, Ramaderia i Pesca i Salut. També estan enviant fotografies de seus territorials.Un cop la Junta Electoral rebi el material, decidirà com procedir i si obre un procediment sancionador que pot quedar en mans de la Fiscalia. El Govern, per la seva banda, no ha fet cap moviment més des de que ha anunciat que sol·licitava un informe al Síndic de Greuges, un document que s'està elaborant.

