MAPA Aquesta va ser la força territorial d'ERC el 2015

Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, els vots rebuts per ERC i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.ERC va aconseguir una presència força generalitzada en els municipis catalans el 2015, per bé que amb algunes diferències notables segons la zona. Els majors percentatges de vot els va assolir en determinats ajuntaments de la Catalunya central, de Ponent, de Girona o de les Terres de l'Ebre, per bé que els resultats van ser més modestos a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona.: 35,6%713Sant Pere de Torelló (94,1%), Corçà (88,4%), Os de Balaguer (88,1%), Olost (84,8%) i Sant Julià de Vilatorta (79,8%).Moià (74,1%), Agramunt (73,2%), Montblanc (56,1%), Santpedor (51,5%) i Guissona (50,7%).Sant Hilari Sacalm (3,6%), Badia del Vallès (4%), Santa Coloma de Gramenet (4,8%), La Canonja (4,9%) i la Llagosta (5,7%).Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, els vots rebuts per ERC i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.

