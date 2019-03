VÍDEO L'advocada de Cuixart esclata contra Marchena

Nou capítol de la tensa relació -cada vegada en major grau- entre les defenses i Manuel Marchena. El moment de més tensió d'aquest dimarts a la tarda l'ha protagonitzat Marina Roig, advocada de Jordi Cuixart, que ha denunciat indefensió davant el president del tribunal que jutja els líders independentistes per no poder mostrar un vídeo que feia caure en contradicció un agent de la Guàrdia Civil.Marchena ha assegurat que els magistrats visualitzaran "tots" els vídeos que els advocats consideren necessaris, però que en aquest cas no tenia "sentit" reproduir cap imatge. "No es tracta de convèncer el declarant, sinó de practicar prova per convèncer la sala", ha replicat Roig. El president de la sala segona s'ha mantingut ferm i, després de diversos intercanvis, la lletrada ha etzibat: "En tot cas, deixo constància de la meva protesta i que se m'està causant indefensió".

