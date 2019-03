Puigdemont posa a lloc el guàrdia civil que ha relatat «ràbia desmesurada» el 20-S

Sobre el 20S, un guàrdia civil acusa la gent per les cares que feien, de "ràbia descontrolada". Parla d'"asalto", "tumulto", "ataque"... Diu estar avesat a la dura lluita contra el narcotràfic i grans bandes criminals. Però no recorda si hi havia pancartes dient "democràcia" (!)