VÍDEO Un guàrdia civil fa el ridícul intentant descriure una «bandera d'Òmnium»

La bandera d'Òmnium. Aquest ha estat un dels moments surrealistes de la sessió d'aquesta tarda al Tribunal Suprem. Un agent de la Guàrdia Civil, després de descriure escenes de violència durant l'escorcoll al Departament d'Exteriors, ha assegurat que va veure banderes de Comissions Obreres i d'Òmnium Cultural. Això no ha passat desapercebut per a les defenses, que han demanat al testimoni que descrigui una bandera d'Òmnium. La definició ha estat força sorprenent i fins i tot ha provocat algun somriure entre els advocats defensors."La seva cara no era normal. Denotava molta ràbia i violència. No ho havia viscut mai". Així ha descrit l'agent, que era el responsable de l'operatiu de l'escorcoll a la Conselleria d'Exteriors el 20-S, els manifestants que s'hi van aplegar a les portes durant el registre. El policia ha relatat un episodi gairebé apocalíptic, utilitzant expressions com "ràbia descontrolada" i "episodis de terror", tot assegurant que centenars de persones es van abraonar contra els vehicles policials, colpejant-los i, fins i tot, arribant a trencar els vidres. L'agent ha parlat de "tumult" i ha acusat els Mossos de "mirar-s'ho tot" com passava.

