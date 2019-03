MAPA Aquesta va ser la força territorial de CiU el 2015

Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, els vots rebuts per CiU i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.El mapa de vot de CiU del 2015 va ser molt clar, ja que va aconseguir el millors registres de vot a les comarques de Ponent i de Girona. En canvi, la ja extinta federació nacionalista va aconseguir pitjors resultats a l'àrea metropolitana de Barcelona i, en menor mesura, a la de Tarragona. A la Vall d'Aran, s'hi computa el resultat del llavors partit germà, la CDA.: 42,1%859la Vall de Bianya (92,4%), Montferrer i Castellbò (89,7%), Vilamalla (89%), Besalú (86,7%) i Castellserà (83,4%).Puigcerdà (68,9%), Llagostera (64,5%), Riudoms (64,1%), Taradell (61%) i Matadepera (59,7%).Badia del Vallès (1,9%), Mura (1,9%), Santa Margarida de Montbui (2,6%), Pontils (3,6%) i Santa Coloma de Gramenet (3,6%).Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, els vots rebuts per CiU i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.

