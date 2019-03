«Ràbia descontrolada» i episodis de «terror»: així descriu la Guàrdia Civil l'escorcoll a Exteriors el 20-S

"La seva cara no era normal. Denotava molta ràbia i violència. No ho havia viscut mai". Així ha descrit l'agent de la Guàrdia Civil P35979V, el responsable de l'operatiu a la conselleria d'Exteriors, els manifestants que s'hi van aplegar a les portes durant l'escorcoll del 20 de setembre del 2017.El policia ha relatat al Tribunal Suprem l'actuació a Exteriors com un episodi gairebé apocalíptic, utilitzant expressions com "ràbia descontrolada" i episodis de "terror", tot assegurant que centenars de persones es van abraonar contra els vehicles policials, colpejant-los i, fins i tot, arribant a trencar-ne vidres. L'agent ha parlat de "tumult" i ha acusat els Mossos d'Esquadra de "mirar-s'ho tot" com passava mentre el detingut els confessava que tenia por.Un altre guàrdia civil, que va participar en la detenció de l'exsecretari general d'Economia Josep Maria Jové i en l'escorcoll al seu domicili, ha assegurat que el tinent del cos que estava a la seu d'Economia el va avisar que l'arribada a l'edifici de la Rambla de Catalunya era "impossible" per la gent que hi havia concentrada a l'exterior i que l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez li havia traslladat que "no permetria" l'entrada de cap vehicle de la comitiva judicial amb detinguts L'agent de la Benemèrita, amb TIP K470019K, ha relatat l'escorcoll a la casa de Jové, d'on van trigar gairebé tres hores a sortir després d'acabar el registre perquè hi havia gent concentrada i temia "incidents". Ha explicat com van trobar el document Enfocats i dues agendes Moleskine on hi havia "referències la referèndum i a testaferros d'ERC", i que ningú li va dir que Jové renunciava a estar present al registre al seu despatx a Economia.En una declaració en què no s'ha projectat la seva imatge, l'agent ha descrit l'entrada i escorcoll del domicili de l'exsecretari general d'Economia, Josep Maria Jové, el dia 20. De fet, ha recordat que se'l va detenir a Barcelona, quan sortia de la Ronda de Dalt, perquè Jové va sortir de casa seva, a les Franqueses del Vallès, abans de l'hora prevista d'entrada. Quan van tornar ja amb el detingut, ha destacat que ja hi havia fora de casa seva el dirigent d'ERC Isaac Peraire. "Estava allí abans de fer l'escorcoll", ha dit. A casa seva hi havia la seva dona i el seu germà, i l'advocat que el va assistir va ser Andreu van den Eynde. L'agent ha assegurat que l'escorcoll no va començar fins a l'arribada d'aquest últim.A Jové se li van intervenir, segons ha relatat l'agent, cinc telèfons mòbils –tres dels quals portava en el moment de la seva detenció-, dos ordinadors, "dos o tres" pendrives i "diversa documentació", entre les quals "dues agendes Moleskine", una del 2006 i una altra del 2016, i el document 'Enfocats'. L'agent ha volgut deixar clar que el document estava enquadernat amb anelles en espiral i que "no es podia posar ni treure cap document". A les agendes, ha dit que hi van trobar "referències al referèndum i a testaferros d'ERC".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor