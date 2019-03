VÍDEO Així sona l'última reivindicació de la rapera valenciana Tesa: «Qui estima la llengua»

Tesa, una de les principals raperes de l’escena de la música urbana del País Valencià Foto: Vibra

Qui estima la seva llengua és un homenatge a la llengua del País Valencià. Una proposta emotiva que uneix dues generacions de la música valenciana: el cant tradicional de Vicent Torrent d'Al Tall i la música urbana actual encarnada per la rapera valenciana Tesa. L'artista jove és una de les líders del panorama musical valencià, i al costat de Vicent Torrent generen una atmosfera única, reivindicativa i emotiva.La cançó és, ni més ni menys, una defensa de llengua com a base de tot poble, un tresor de la cultura popular que la societat ha de conservar. Un tresor que es pot fer gran o es pot destruir. Aquest nou tema apareixerà al disc rural que es publicarà aquest divendres a l'Ateneu de Nou Barris: Rural. Tesa ha comptat amb el pianista valencià Vicent Colonques, que fa una revisió de la música tradicional des del jazz.De fet, la reivindicació de la pròpia llengua és una constant en la carrera de la rapera: al seu disc anterior la defensava a Rebesnéts del tio Canya . Amb Qui estima la seva llengua revalida el seu paper l'escena urbana valenciana i arriba més lluny. El seu estil -una mescla entre l'hip hop, l'electrònica i influències urbanes- ha tingut i continua tenint com a eixos principals les arrels, el feminisme i la festa.

