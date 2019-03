La Guàrdia Civil atribueix a Sànchez un boicot a la comitiva judicial el 20-S

Un guàrdia civil que va participar en la detenció de l'exsecretari general d'Economia Josep Maria Jové i en l'escorcoll al seu domicili ha assegurat que el tinent del cos que estava a la seu d'Economia el va avisar que l'arribada a l'edifici de la Rambla de Catalunya era "impossible" per la gent que hi havia concentrada a l'exterior i que l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez li havia traslladat que "no permetria" l'entrada de cap vehicle de la comitiva judicial amb detinguts.L'agent de la Benemèrita, amb TIP K470019K, ha relatat l'escorcoll a la casa de Jové, d'on van trigar gairebé tres hores a sortir després d'acabar el registre perquè hi havia gent concentrada i temia "incidents". Ha explicat com van trobar el document Enfocats i dues agendes Moleskine on hi havia "referències la referèndum i a testaferros d'ERC", i que ningú li va dir que Jové renunciava a estar present al registre al seu despatx a Economia.En una declaració en què no s'ha projectat la seva imatge, l'agent ha descrit l'entrada i escorcoll del domicili de l'exsecretari general d'Economia, Josep Maria Jové, el dia 20. De fet, ha recordat que se'l va detenir a Barcelona, quan sortia de la Ronda de Dalt, perquè Jové va sortir de casa seva, a les Franqueses del Vallès, abans de l'hora prevista d'entrada. Quan van tornar ja amb el detingut, ha destacat que ja hi havia fora de casa seva el dirigent d'ERC Isaac Peraire. "Estava allí abans de fer l'escorcoll", ha dit. A casa seva hi havia la seva dona i el seu germà, i l'advocat que el va assistir va ser Andreu van den Eynde. L'agent ha assegurat que l'escorcoll no va començar fins a l'arribada d'aquest últim.A Jové se li van intervenir, segons ha relatat l'agent, cinc telèfons mòbils –tres dels quals portava en el moment de la seva detenció-, dos ordinadors, "dos o tres" pendrives i "diversa documentació", entre les quals "dues agendes Moleskine", una del 2006 i una altra del 2016, i el document 'Enfocats'. L'agent ha volgut deixar clar que el document estava enquadernat amb anelles en espiral i que "no es podia posar ni treure cap document". A les agendes, ha dit que hi van trobar "referències al referèndum i a testaferros d'ERC".El guàrdia civil ha explicat que al llarg del matí es van concentrar a l'exterior del domicili de Jové unes 300 persones que cridaven "eslògans" com 'Votarem', 'Independència' o 'Fora les forces d'ocupació'. També ha destacat l'arribada de tractors. Amb el registre acabat a un quart d'una del migdia, l'agent va demanar la presència d'una unitat de seguretat de la Guàrdia Civil per garantir la sortida, que es va fer sobre les tres de la tarda. L'agent ha admès que des del domicili va veure que hi havia mossos, però que no sap quants agents, i que Van den Eynde es va oferir per intentar convèncer els concentrats perquè marxessin.Per a l'agent, la concentració de persones "no inspirava confiança que no anava a passar cap incident si haguéssim baixat amb el detingut, estaven allí amb tractors". "Vaig voler assegurar que no li passés res, emportar-se el detingut o destruir algun element intervingut", ha afegit, i per això va demanar que forces de seguretat garantissin la sortida. De fet, ha relatat que els Mossos que hi havia allà els van dir que, si sol·licitaven ajuda, se'ls prestaria. En el moment que van sortir amb Jové dins d'un vehicle de la Guàrdia Civil no logotipat, els concentrats "van seure a terra" per bloquejar la sortida del cotxe.L'agent ha afirmat que ningú li va traslladar que Josep Maria Jové renunciava a estar present a l'escorcoll al seu despatx a Economia. "Ningú ens va dir que renunciava al segon registre", ha dit. De fet, ha remarcat que no podien saber l'existència d'aquest segon registre, perquè no estava inclosa en la part dispositiva de l'ordre, que és la part que tenia el seu advocat.Van den Eynde li ha preguntat per un certificat de la lletrada de l'administració de Justicía que va fer el registre on, segons l'advocat, consta que el detingut i ell mateix van dir davant de l'agent que Jové renunciava a anar al registre d'Economia. El guàrdia civil ha respost no tenir-ne coneixement i que no consta en l'acta.

