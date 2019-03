La mortalitat per càncer de mama es redueix un 5% a l'estat espanyol

Bones notícies sobre la salut. Aquest dimarts la Societat Europea d’Oncologia Mèdica ha publicat un article de previsions de cara al 2019 sobre la incidència i la mortalitat per càncer a Europa que posen de manifest diversos fets. Entre aquests, que la mortalitat per càncer de mama es reduirà un 9% a Europa i un 5% en el cas de l'estat espanyol.En general, la supervivència a aquesta malaltia creix a tot el continent excepte a Polònia, on augmenta un 2%. Pel que fa als països més grans de la UE, la mortalitat baixaria al Regne Unit un 13%, un 9% a Alemanya, un 10% a França i un 7% a Itàlia. Tot i això, aquestes dades també posen de manifest que la població també creix i que hi ha una millora de la detecció, malgrat això, la mortalitat no afecta de la mateixa manera als homes i a les dones: en el primer cas es redueix un 6%, mentre que en el segon, un 3,5%.

