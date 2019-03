L'oposició impedeix que el CAP del Raval es pugui instal·lar a la Misericòrdia

El futur del Centre d'Atenció Primària Lluís Sayé continua en suspens. A la Comissió d'Economia d'aquest dimarts l'oposició ha frenat la revocació de la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) per poder-hi instal·lar el centre sanitari. Només Barcelona en Comú i la CUP hi han votat a favor, mentre que PDECat, Ciutadans, ERC, PSC, PP i el regidor no adscrit Juanjo Puigcorbé s'hi han oposat. ERC ha fet reserva de vot, dies després de posar sobre la taula una nova proposta per ubicar el CAP: un solar de l'Ajuntament cedit a la UB i actualment en ús.El debat a la comissió ha repetit els arguments exposats fins ara i ha tornat a imperar la visió del conflicte entre salut i cultura i la necessitat de trobar un consens que, segons els grups que han votat en contra de la revocació, actualment no existeix.En aquesta línia, la regidora del PDECat Francina Vila ha recordat que el 2017 l'alcaldessa, Ada Colau, va firmar el pla estratègic del Macba que preveia l'ampliació de l'espai d'exposició a la capella i ha acusat el govern municipal de voler "enfrontar els veïns". Vila ha justificat el vot assegurant que el debat sobre la ubicació del CAP continua viu, especialment després de la proposta d'ERC d'ubicar-lo al solar de la Facultat de Geografia i Història de la UB.Precisament la regidora republicana Gemma Sendra, exgerent del Macba, ha defensat aquesta possibilitat, així com també la que planteja ubicar el CAP en un nou edifici al costat del museu i ha demanat consens per accelerar els tràmits i començar les obres que siguin necessàries abans de finals d'any.Inicialment ERC veia amb bons ulls ubicar el CAP a la capella i de fet la consellera de Salut, la republicana Alba Vergés, ha assegurat que ha de ser l'opció definitiva si no es troba cap alternativa abans de les municipals. El Servei Català de la Salut també assenyala la capella com a opció prioritària, tenint en compte que és l'espai que permetria habilitar el centre mèdic amb més rapidesa.Tot i això, Ciutadans ha valorat que encara no hi ha un "espai adequat" per al nou CAP i ha donat per fet que el debat es desencallarà durant el proper mandat. El PSC ha celebrat l'acord que aquest mateix dimarts ha pres l'Ajuntament a proposta d'ERC per "oferir a Salut l'espai més idoni" per al CAP.L'únic grup de l'oposició que ha votat a favor de revocar la cessió de la capella al Macba ha estat la CUP, que a més ha carregat contra ERC per la seva proposta d'instal·lar el CAP a la UB. "Quina diferència hi ha entre el Macba i la UB si els dos tenen un conveni en vigor?", s'ha preguntat la regidora Eulàlia Reguant.Mentrestant, l'Ajuntament també té sobre la taula dues opcions per desecallar l'ampliació de l'espai d'exposició del Macba. La primera, fer-la al pàrquing subterrani de la plaça dels Àngels. La segona, en un edifici de nova construcció al costat de l'actual emplaçament.Els membres de la plataforma Raval Nord presents a la comissió han marxat un cop acabat el debat amb visibles mostres d'enuig. A la sortida el membre del col·lectiu Iñaki Garcia retret als partits que "no hagi escoltat" els veïns i ha assenyalat especialment el paper d'ERC.Per Garcia, el grup municipal "està pressionant" la consellera Vergés i ha insistit que el nou CAP és una urgència al barri. En aquest sentit, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha assegurat que la postura d'ERC "va en contra" de l'expressada per Salut. La regidora, però, ha assegurat que l'Ajuntament no tanca la porta a cap opció.La plataforma va avisar aquest dilluns que si l'oposició bloquejava la instal·lació del centre mèdic, intensificaria les mobilitzacions. Amb el resultat de la votació de la Comissió d'Economia sobre la taula, els professionals del CAP i els veïns veuen com s'escapa una nova oportunitat d'aconseguir el seu objectiu: desencallar el debat abans de les eleccions municipals.

