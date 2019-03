Canet Rock estrena el seu primer disc recopilatori

Concert gratuït de Buhos a la UVic per presentar el recopilatori de Canet Rock Foto: Josep M Montaner

Canet Rock ha presentat aquest dimecres a Vic el seu primer disc recopilatori CANETROCK 019 amb un concert de Buhos . L'àlbum que ha sortit a la llum avui -i es podrà comprar a partir de divendres- és un recull dels temes que es podran escoltar a la propera edició del festival. Tal com explica la directora artística del festival, Laura Duran, "vam decidir plasmar què passa al pla d'en Sala a la nit del Canet Rock en un disc".Totes les cançons que s'hi poden escoltar les interpretaran la quinzena de grups que hi participen. Hi ha un tema de Buhos​, Els Catarres​, Doctor Prats​, Els Pets​, Ju​, Xavi Sarrià i el cor de la fera​, Roba Estesa​, La Pegatina​, Itaca Band​, Elèctrica Dharma​, La Casa Azul​, Suu​, Oques Grasses​ i ZOO​. "En general, són les més cançons conegudes i famoses dels últims discs que han tret", afegeix.A més, el disc conté un bonus track de Txarango. El tema Tanca els ulls s'ha sentit per les xarxes, però encara no estava en un suport físic. Txarango es va acomiadar amb aquesta peça en la seva última gira, abans d'agafar un any sabàtic. "És una picada d'ullet perquè Txarango ha vingut a totes les edicions i aquest any, no", afegeix Duran.Els diners que es recaptin d'aquest àlbum es destinaran a la Fundació Esperanzah​, dedicada a causes socials com els refugiats o els menors en situació de vulnerabilitat. El Canet Rock ha escollit la UVic perquè "volíem presentar el disc en una universitat i a la Catalunya Central per sortir una mica de Barcelona i rodalies", explica Duran, a més de les facilitats que els ha proporcionat el centre.Com que les entrades es van exhaurir a finals d'aquest febrer -a quatre mesos abans del festival-, l'organització ha decidit regalar quatre abonaments a aquells que comprin el disc. Per tant, "quatre persones s'han trobat una entrada a dins de l'àlbum", apunta Duran. S'han venut 23.000 entrades.



Segons la directora artística, "és una edició bastant continuista perquè el públic compra l'entrada sense conèixer el cartell". De totes maneres, "tenim entre 5 i 6 bandes que no han estat al gran públic", conclou.



"La festa major dels festivals"



La primera cançó de l'àlbum és Volcans de Buhos, Precisament, el seu cantant, Guillem Solé, remarca que és un "disc que està molt bé perquè hi ha tots els grups que actuen al Canet i mostren el bon moment que passa la música catalana". "Mai com ara s'havien omplert festivals i concerts pagant entrada. Hem de gaudir i posar en valor aquest moment", afegeix Solé.



En aquest sentit, remarca que actuar al Canet "és un dels millors concerts que pots fer l'any". "És la festa major dels festivals: millors grups, millor públic i tot passa en poc temps", conclou.

Podeu veure les millors imatges del concert de Buhos a la UVic, fetes pel fotoperiodista Josep Maria Montaner, clicant aquí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor