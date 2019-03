La Junta Electoral rebutja les al·legacions de Torra i l'urgeix a retirar els llaços de forma immediata

La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat les al·legacions presentades pel president de la Generalitat, Quim Torra, i l'ha urgit a retirar els llaços grocs i les estelades dels edificis públics aquest mateix dimarts a la tarda. Els magistrats han respost que no es pot suspendre el termini de l'execució de l'ordre, fet que suposa que, o Torra fa retirar la simbologia indicada o bé assumeix el risc de ser investigat per un presumpte delicte de desobediència.Tot i que la JEC va ordenar aquest dilluns que la retirada dels llaços grocs dels edificis públics s'havia de fer en un termini de 24 hores , l'escrit presentat per Torra aquest dimarts al migdia insisteix en la "impossibilitat de dur a terme" el requeriment donada la gran quantitat d'edificis que formen part de l'administració."Alguns estan gestionats per empreses públiques o ens instrumentals que formen part del sector públic de la Generalitat, d'altres es troben cedits a empreses privades prestadores de serveis públics, a consorcis, fundacions, mancomunitats, entitats socials... Són centres amb autonomia funcional, com ara centres d'investigació, hospitals i centres d'assistència primària, universitats, instituts d'educació, escoles, centres de joves, de jubilats...", destaquen les al·legacions.De moment, Torra ha decidit mantenir la pancarta de Palau i ha demanat un informe al Síndic de Greuges, que el Govern considerarà vinculant. Rafel Ribó està treballant en un document que li presentarà al president de la Generalitat. Ribó, a banda, compareix dijous al Parlament per explicar l'informe global del 2018 en un moment en què ja té el càrrec caducat. No hi ha acord, de moment per renovar-lo."El president no ha donat cap ordre", ha apuntat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en referència als mmebres del Govern. "Hi haurà coordinació entre les seus centrals, on hi ha els despatxos dels titulars de cada Departament. Ens volem estalviar el que pot acabar sent un soroll innecessari amb una decisió que compartim tots", ha insistit l'encara consellera de la Presidència, que serà substituïda en els propers dies per Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga.En tot cas, però, Artadi ha assenyalat que qualsevol persona de l'administració que rebi un requeriment tindrà "llibertat" per decidir si retirar els llaços o no. La idea és tenir "màxima coordinació" entre segons nivells de la Generalitat i entre cada conselleria i els serveis territorials. De moment, els llaços grocs segueixen sent exhibits a les tretze seus dels tretze departaments de l'administració catalana. Tècnicament, segons Artadi, el termini per despenjar la pancarta acabava a les 14.33 d'aquest migdia. A hores d'ara, el llaç groc segueix penjant de la façana de Palau.

20190319_Expediente_293-840 by on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor