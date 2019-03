Els Android recullen les dades personals dels seus usuaris sense que aquests donin permís

Els telèfons mòbil amb sistema operatiu Android recull dades personals dels usuaris sense que aquests ho hagin consentit i puguin fer res sense evitar-ho. Així ho conclou un estudi de la Universitat Carlos III de Madrid , que assenyala que diverses aplicacions preinstal·lades, molt complicades d'esborrar, no demanen permís per a desenvolupar tasques, que impliquen l'ús d'informació privada.Aquestesno formen part de la botiga Google Play. Per tant, formen part del dispositiu mòbil sense que l'usuari ho hagi acceptat, amb un acord amb la companyia paral·lel al propietari del telèfon. L'estudi ha analitzat més de 1.700 dispositius amb el software Android de 214 fabricants diferents i 130 països d'arreu del món. En tots els casos s'han detectat aplicacions ja existents abans d'engegar el mòbil que no es poden eliminar o que, per fer-ho, cal tenir força domini de la matèria. Aquest tipus d'app reben el nom de bloatware.Els acords de Google van més enllà dels fabricants, com Samsung o Sony, i impliquen proveïdors de xarxa com Vodafone i, fins i tot, terceres empreses de publicitat o companyies que operen en base a la informació dels seus usuaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor