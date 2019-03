S'enfronta a nou anys de presó per apallissar brutalment la seva mare

La fiscalia demana nou anys de presó a un home de 32 anys acusat d'intentar matar la seva mare a cops als Pallaresos (Tarragonès). Els fets van passar al domicili familiar el 12 de juny del 2018, cap a dos quarts d'una de la matinada. Segons la fiscalia, el noi va començar a discutir amb dos homes que també vivien al domicili.La víctima, que aleshores tenia 69 anys, s'hi va interposar perquè paressin, però el fill va respondre violentament i li va donar diversos cops a la cara i al cap. Després va obligar els dos individus a marxar i es va quedar a soles amb la mare. Entre dos quarts de tres de la matinada i dos quarts de tres de la tarda, el jove li va donar nombrosos cops amb la intenció d'acabar amb la seva vida, segons el fiscal.El fill li va provocar diverses fractures, contusions i la perforació del còlon, entre altres lesions que "van comprometre la seva vida". La víctima va trigar més de cinc mesos a curar-se de la pallissa, dels quals 56 va estar hospitalitzada i 34 ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Entre les diverses seqüeles que pateix la dona, destaca una ileostomia amb bossa de recollida de femtes.La fiscalia acusa el processat, en presó provisional des del 13 de juny del 2018, d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, amb l'agreujant de parentiu, pel qual demana nou anys de presó. A més, també demana que el fill no pugui apropar-se a menys de 500 metres de la mare ni comunicar-se amb ella durant dotze anys.La fiscalia també demana que el processat indemnitzi la mare, en concepte de responsabilitat civil, amb 13.380 euros per les lesions i amb 130.000 euros per les seqüeles. El judici se celebrarà properament a l'Audiència de Tarragona.

