Joan López Alegre serà el número dos del PP darrere d'Álvarez de Toledo

El Partit Popular ho fia tot a figures amb forta projecció mediàtica de cara a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. El tertulià i articulista Joan López Alegre serà el número dos del PP a la demarcació de Barcelona, per darrere de la també opinadora Cayetana Álvarez de Toledo.López Alegre, llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i amb estudis de màrqueting a Esade, suma una llarga militància en el PP, des que era un jove afiliat a la seva branca juvenil, Nuevas Generaciones. Va ser regidor del partit per Mataró entre 1991 i 2007, i diputat al Parlament entre el 2004 i el 2006, quan la formació era presidida a Catalunya per l'exministre Josep Piqué.A partir del 2006, va estar fora de la política activa però des d'aleshores la seva activitat ha estat intensa en contra de diverses iniciatives contràries al procés. Forma part del moviment Tabàrnia i ha col·laborat estretament amb l'entitat Empresaris de Catalunya, al costat de Josep Bou, actual alcaldable per Barcelona.Enfront el "català emprenyat", Joan López Alegre s'ha guanyat el malnom de "català ranquil" entre els sectors unionistes. Les seves intervencions solen ser polèmiques. L'abril del 2018, en un acte de presentació del llibre Tabarnia, la pesadilla de los indepes, Joan López Alegre va dir: "Tabàrnia és que ens deixin en pau d'una punyetera vegada, és Pla, Boadella i Dalí, són tots els noms als quals Colau i Pisarello treuen dels carrers, l'almirall Cervera, Antonio López Joan Carles I". Va dir que no sabia de lleis, però que el jutge Llarena tenia "tota la raó moral del món".

