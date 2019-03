Demanen catorze anys de presó a un home per violar una massatgista

La fiscalia demana catorze anys de presó per a un noi de 25 anys que està acusat de violar una massatgista a Tarragona el 22 d'agost del 2015. Segons el relat del ministeri públic, el noi va concertar cita amb la víctima mitjançant una aplicació de missatgeria instantània. Cap a dos quarts de tres de la tarda, el jove va acudir al domicili de la dona i, quan aquesta va obrir la porta, l'individu va entrar violentament, va tancar la porta, la va empènyer, la va agafar dels cabells i la va llançar contra el llit.El fiscal detalla que, amb l'ànim d'acoquinar-la per poder satisfer el seu desig sexual, i brandant un ganivet, va dir-li que la mataria i que duia una pistola a la bossa.Tot seguit, l'individu es va abraonar sobre la víctima i, posant-li el ganivet al coll, va apujar-li el vestit, va abaixar-li la roba interior, es va posar un preservatiu i la va violar. Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va patir diversos lesions cutànies, hematomes i erosions que van trigar set dies a curar-se -un dels quals impeditiu per a les ocupacions habituals de la dona-.Segons el ministeri públic, els fets constitueixen un delicte agreujat -per haver-se comès utilitzant una arma- d'agressió sexual amb penetració i un delicte lleu de lesions, pels quals reclama catorze anys de presó i 900 euros de multa, respectivament. En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia demana que el processat indemnitzi la víctima amb 12.000 euros pels danys morals i amb 240 euros per les lesions. El cas es jutjarà en els propers mesos a l'Audiència de Tarragona.

