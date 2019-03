Les defenses perden la paciència amb Marchena

Matí de retrets de les defenses a Manuel Marchena. Els advocats dels líders independentistes han criticat en diverses ocasions -més que en la resta d'interrogatoris que s'han vist fins ara- la permissivitat del president del tribunal amb les preguntes de la Fiscalia als dos agents de la Guàrdia Civil que han passat aquest matí pel Tribunal Suprem. Especialment en el tercer testimoni del dia -el segon agent de la Guàrdia Civil, encarregat de l'operatiu per detenir Josep Maria Jové i vinculat a les investigacions de la publicitat del referèndum i d'Unipost-, les defenses han dit que s'estaven assabentant en aquell moment de l'abast del coneixement del testimoni i han denunciat que no han pogut preparar correctament l'interrogatori.Durant l'interrogatori del fiscal la tensió ha anat en augment. Marina Roig, Andreu Van den Eynde, Jordi Pina i Mariano Bergés han estat els més bel·ligerants, afirmant que que s'estava preguntant el testimoni per qüestions per les quals no se l'havia citat i per fets en els quals ell no havia intervingut. En el cas concret de Jordi Pina, ha denunciat que s'estava utilitzant el testimoni com si fos un perit. Manuel Marchena, que aquestes últimes setmanes ha estat molt insistent en aquest aspecte -ha reiterat diverses vegades que als testimonis se'ls ha de preguntar per allò que van viure o percebre- ha desestimat totes les peticions de les defenses. El president de la sala, en diverses ocasions, ha insistit que els advocats tindrien l'ocasió de preguntar al testimoni durant el seu interrogatori.La sessió d'avui, més tensa pel que fa a la relació entre les defenses i el tribunal, és la primera després de la queixa formal presentada pels advocats divendres passat. Els lletrats van denunciar la negativa del tribuna la permetre l'exhibició de vídeos durant aquesta fase del judici, argumentant que es podran veure més endavant. Els advocats consideren que aquestes pròximes setmanes serà "indispensable" projectar material audiovisual durant la compareixença d'agents de la Guàrdia Civil, per poder contrastar les imatges amb els fets narrats pels testimonis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor