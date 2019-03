VÍDEO L'advocada de l'Estat se'n recorda de Tardà i pronuncia correctament «Jové»

L'advocada de l'Estat ha començat el seu interrogatori a un dels agents de la Guàrdia Civil recordant-se, subtilment, de Joan Tardà. Ha començat preguntat per l'escorcoll al domicili de Josep Maria Jové i, en pronunciar-ho, ha posat especial èmfasi en dir "Jové".Per què ho ha fet? Ens hem de remuntar al dia 27 de setembre, quan Joan Tardà va declarar com a testimoni. Aquell dia, el diputat d'ERC va retreure a Seoane que no pronunciés bé "Jové". "És senzill, si hi ha interès", va dir-li aquell dia Tardà. Podeu recuperar el moment aquí:

