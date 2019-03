TMB millorarà les anàlisis d'amiant al metro a instàncies de l'Agència de Salut Pública

Dos mesos i mig després de l'inici de la crisi de l'amiant al metro, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) millorarà el sistema fer mesuraments d'amiant a l'ambient. A instàncies d'una comissió de seguiment del cas constituïda per l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) l'empresa incrementarà les anàlisis amb microscòpia electrònica, més precisa que l'òptica.L'empresa assegura que fins ara tots els mesuraments ambientals han sortit negatives però l'ASPB ha proposat revalidar els resultats fent una prova amb microscòpia electrònica per cada una que es faci amb microscòpia òptica. Fins ara, no totes les anàlisis òptiques es complementaven amb una electrònica.TMB preveu impulsar el nou sistema aviat i aplicar-lo a 26 estacions on el risc de presència d'amiant és més alt, túnels i elements sòlids de la xarxa. "Fins ara ja fèiem el que preveu la regulació però s'ha considerat que podem fer aquest increment de mesuracions", ha valorat el conseller delegat de TMB, Enric Cañas.El conflicte per l'amiant a metro continua viu i, tal com va avançar aquest dijous els treballadors celebraran una assemblea on decidiran si fan una nova vaga . Una de les peticions dels sindicats és que TMB consideri com a exposats a l'amiant tots els treballadors de la xarxa però l'empresa no preveu fer-ho.En canvi, sí que ha habilitat una campanya de detecció de malalties respiratòries. A diferència del pla de prevenció per l'amiant, que és obligatori per a tots els exposats, la campanya és voluntària i fins ara 200 persones s'han sotmès a revisions mèdiques, sense detectar-se cap afectació de salut.En el marc del pla de prevenció per l'amiant, són 1.482 els treballadors, 418 dels quals jubilats, que TMB considera que han estat exposats al material contaminant de manera directa o indirecta. Dels treballadors en actiu, 397 ja han passat per totes les proves mèdiques i els resultats reflecteixen que n'hi ha 22 que pateixen afectacions.A banda, dos empleats estan de baixa i en període d'observació per detectar si tenen alguna patologia que pugui ser considerada malaltia professional. En cas de confirmar-se, serien els dos primers casos d'afectacions greus reconeguts per l'empresa, ja que fins ara els 22 casos són d'afectacions considerades lleus, com engruiximents de pleura, plaques pleurals o plaques pleurals calcificades.Mentrestant, TMB continua inventariant trens, instal·lacions i materials amb fibrociment per detectar amiant i preveu acabar els tres inventaris entre el maig i el setembre.El següent pas seria la retirada de l'amiant i l'empresa preveu tenir capacitat per fer-lo d'aquí a quatre anys. Fins aleshores, els 42 trens en els quals s'ha detectat amiant continuen circulant, a l'espera que finalitzi el procés d'adjudicació de nous combois.

