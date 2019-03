MAPA Aquests van ser els partits que es van imposar a cada municipi el 2015

Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, quin va ser el primer partit i el percentatge de vots que va obtenir (alerta: sense comptar amb les agrupacions d'electors). També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.El partit que va aconseguir imposar-se com a primera força a més municipis en les eleccions del 2015 va ser CiU, que va imposar-se en 456 dels 948 ajuntaments catalans, gairebé la meitat. L'hegemonia és amplia arreu del país, per bé que amb una presència més reduïda a l'àrea metropolitana. En segon lloc, ERC va ser el partit més votat en 258 municipis, amb una distribució similar a la de la ja exfederació nacionalista.En tercer lloc, el PSC va ser primera força a 134 consistoris, especialment a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. A força distància, ICV o llistes lligades als comuns van esdevenir-ho a 22 municipis, i la CUP, a 18. El PP va ser el partit més votat en 6 casos i, en uns altres 4, dues forces van empatar. Finalment, en uns altres 49 municipis, altres partits es van imposar, incloent-ne de locals. Cs, per contra, no va ser primera força enlloc.Cal tenir en compte, però, que aquest mapa només reflecteix els resultats dels partits registrats formalment com a tals i, per tant, no incorpora les agrupacions d'electors, que en ocasions van ser les candidatures que van rebre més vots. El PP, per exemple, va imposar-se com a partit en municipis on va presentar una llista fantasma amb resultats pobres en què agrupacions d'electors van copar l'ajuntament, com a la Pera, Estaràs o les Piles. Allí, els populars no van passar dels 3 o 4 vots i es van quedar sense un sol regidor i, malgrat tot, cap altre partit constituït com a tal va aconseguir més suports.Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, quin va ser el primer partit i el percentatge de vots que va obtenir. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.

