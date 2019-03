​Alemanya i Bèlgica proposen que la UE revisi la democràcia dels estats membre

Alemanya i Bèlgica han presentat una proposta per crear un mecanisme de "revisió mútua" de "l'estat de dret, la democràcia i els drets humans" als països de la Unió Europea. El ministre d'exteriors alemany, Michael Roth, i el belga, Didier Reynders, han anunciat aquest dimarts que volen impulsar aquest sistema de control sobre l'estat de dret a escala europea "tal com es fa amb els pressupostos estatals". L'objectiu seria "prevenir dificultats" democràtiques als estats membre de la UE "sense discriminacions i amb un tractament igualitari" entre aquests.El procediment que plantegen és que la Comissió Europea avaluï la situació sobre l'estat de dret a cada país i que faci "una recomanació" per redreçar deficiències en aquest sentit. En cas de no complir-se, els socis europeus podrien recorre a mesures de càstig com el procediment per suspendre els drets de vot a la UE o retallar fons europeus.Roth i Reynders han assegurat que hi ha "una àmplia majoria" d'uns 20 estats dels 28 que formen part del bloc sobre "els principis" d'aquest sistema. Així, el primer pas serà crear un grup de treball entre els socis europeus per "detallar" les característiques d'aquest mecanisme i que posteriorment adoptar-lo si hi ha consens.Segons ells, tenen el "compromís" de Finlàndia per situar aquesta proposta com a prioritat en l'agenda de la seva presidència de la UE a partir del juliol, un cop celebrades les eleccions europees.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor