Cs exigeix a Torra que assumeixi la retirada dels llaços i «no s'amagui» darrere dels consellers

"El requeriment que la Junta Electoral ha fet a Torra és personal i intransferible i té l'obligació personal de complir". Amb aquesta afirmació, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha exigit al president de la Generalitat que assumeixi la retirada dels llaços grocs dels edificis públics i que, per tant, "no s'amagui" darrere dels consellers delegant en ells la decisió. Des de l'oposició, també el PSC i els comuns han demanat a Torra que no segueixi alimentant una batalla de símbols i acati l'ordre com ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona governat per Ada Colau.Ciutadans, partit que va iniciar el litigi contra els llaços, ha assegurat que és una "vergonya haver de recórrer a l'àrbitre de la democràcia", és a dir, a la Junta Electoral, perquè el president de la Generalitat garanteixi la "neutralitat" de les institucions. Carrizosa ha retret a Torra que, enlloc d'obeir de forma immediata, pretengui ajornar de nou l'acció demanant un informe judici. Assegura que, per ara, la seva formació estarà "amatent" a si el Govern compleix o no abans que expiri el termini de 24 hores fixat per la JEC i a si l'executiu de Pedro Sánchez, a través de la delegada Teresa Cunillera, actua o no com se li demana per supervisar la retirada.La portaveu del PSC, Eva Granados, també ha demanat a Torra que retiri els llaços -símbol que considera "partidista"- no només per mantenir la "neutralitat" dels edificis públics durant el període electoral, sinó també per complir amb el mandat aprovat al Parlament de garantir aquesta "neutralitat". "Torra té l'obligació de complir amb el que li demana la Junta Electoral i d'exercir de president de tots", ha sentenciat.La dirigent socialista ha defensat que en aquests moments s'hauria d'estar parlant de les "necessitats de la ciutadania" i no dels llaços, una tesi compartida pels comuns. La portaveu adjunta de Catalunya en Comú Podem, Marta Ribas, ha argumentat que a l'Ajuntament de Barcelona es va decidir retirar el llaç perquè el debat "no se centri només en els símbols i la judicialització de la política" que busca Ciutadans. "L'important no són els símbols, sinó el fons", ha afirmat Ribas.

