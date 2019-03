​«La fórmula 1 del mar», a la Costa Brava

El F18 2019 Worlds Championship , el Campionat del Món de Catamarans Fórmula 18, es disputarà per primera vegada a la Costa Brava. Serà d'aquí a 100 dies –del dissabte 29 de juny al dijous 4 de juliol– de 2019, al Club de Vela la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador Aquesta és la primera vegada que la Costa Brava acull els millors catamarans Fórmula 18 d'arreu del món. La cita arriba després que l'estiu passat fos seu del F18 European Championship, el campionat europeu de la modalitat, mentre que el Mundial es va disputar als Estats Units.Es tracta de la prova més important del calendari internacional de la denominada fórmula 1 del mar. A 100 dies de l'inici de les proves ja s'han confirmat la presència de 97 tripulacions de 21 països entre els quals i quan falten 100 dies per l'inici de les regates, ja hi ha confirmades 97 tripulacions de 21 països diferents com Austràlia, Estats Units, Argentina, Uruguai, Perú, Xina i d'arreu de la Unió Europea.El campionat l'organitzen conjuntament el Club de Vela La Ballena Alegre, el Club Nàutic L'Escala i la Reial Federació Espanyola de Vela, en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela i la Secretaria Nacional de la Classe Catamarà (ADECAT).Les regates tindran lloc a la platja del Cortal de la Devesa, davant del càmping La Ballena Alegre. Es tracta d'una platja, la de Sant Pere Pescador, distingida com uns dels punts més destacats de tota la costa per a la pràctica dels esports de vela. De fet, forma part de la badia de Roses, considerada una de les 43 “badies més belles del món” –l'única de Catalunya i una de les dues úniques del conjunt de l'Estat que formen part d'aquest selecte club-.

