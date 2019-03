El PP demana il·legalitzar Arran i Ciutadans exigeix retirar les subvencions a la CUP

Una vez más los fascistas vuelven a atacar la sede de @CiudadanosCs en Barcelona rompiendo cristales, haciendo pintadas y lanzando pintura. Vuestras amenazas, insultos y señalamientos #NoNosCallarán. Seguiremos defendiendo la democracia, la unión y la libertad 💪🏻🍊 pic.twitter.com/MWliOuoYMU — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 19 de març de 2019

El president de Cs, Albert Rivera, ha demanat que la CUP deixi de cobrar subvencions després de "l'atac" a la seu del partit taronja i a la dels populars a Barcelona, reivindicades per l'organització juvenil Arran, vinculada a la CUP. "Permetrem que segueixin utilitzant la violència amb diners de tots els espanyols?", ha plantejat Rivera en una atenció als mitjans aquest dimarts. Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, ha reclamat la il·legalització d'Arran.El líder del partit taronja ha dit que cal obrir el debat sobre les subvencions a partits que "es dediquen a trencar la democràcia i la convivència" i "retirar els fons públics a aquells que utilitzen la violència". El president dels populars ha proposat una reforma de la llei de finançament de partits perquè cap formació amb "líders processats per rebel·lió i sedició rebi un euro de subvencions públiques". Sobre les pintades que han aparegut a les seus de Cs i PP , Casado ha dit que es tracta d'un "atac absolutament inadmissible de pura "kale borroka" i ha dit que les organitzacions que promouen la violència han de ser il·legalitzades, en referència a Arran. "El que està passant a Catalunya és molt seriós", ha dit el líder dels populars.Rivera ha insistit que un partit polític com la CUP, que "reivindica atemptats i atacs contra un altre partit", no pot seguir cobrant diners públics de l'Estat. També ha esperat que la resta de formacions polítiques condemnin els atacs i ha denunciat "l'assetjament" que pateixen una part dels catalans per part de "separatistes i radicals".El líder del PP ha anat més enllà i ha demanat una reforma de la llei de finançament de partits i ha proposat que cap formació amb "líders processats per rebel·lió i sedició" pugui rebre subvencions. Casado ha denunciat que la manifestació de dissabte a Madrid es va pagar "amb els diners de tots els espanyols". "Els paguem perquè ens insultin", ha dit.La cap de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha rebutjat l'atac tot assenyalant en una piulada: "Un cop més els feixistes tornen a atacar la seu de Ciutadans a Barcelona, fent pintades i llançant pintura. Les vostres amenaces, insults i assenyalaments no ens callaran. Seguirem defensant la democràcia, la unió i la llibertat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor