La Guàrdia Civil diu que la campanya de l'1-O va ser «de pagament»

El guàrdia civil identificat com a TIP K47019K ha afirmat aquest dimarts al judici del Suprem que la campanya publicitària de civisme que va engegar la Generalitat al setembre del 2017 "va ser de pagament". El guàrdia civil ha explicat que així ho va comunicar als investigadors l'aleshores presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Núria Llorach, i que fins i tot els va "aportar factures".L'agent ha sostingut també que la campanya, "els famosos anuncis de la via del tren", buscaven "potenciar la participació" al referèndum de l'1-O. L'agent ha relatat que l'agència publicitària contactada per la Generalitat va renunciar a elaborar els anuncis, perquè van considerar que tenien un contingut polític. I encara ha afirmat que el Govern hi va destinar una partida de 3.4 milions d'euros, que va "detreure" dels fons de contingència.Prèviament, el guàrdia civil que va detenir l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó ha declarat que aquest va ser detingut perquè "es preveia que estava desenvolupant les estructures d'Estat referents a la creació d'una Hisenda pròpia". Així ho ha afirmat aquest dimarts el cap del dispositiu policial del 20-S que va escorcollar el seu despatx i domicili, que també ha reconegut que aquesta "hisenda pròpia" no era una altra que l'Agència Tributària de Catalunya.L'agent, identificat només amb el seu número de sèrie (TIP T43166Q), ha assegurat que van trobar al despatx de l'exsecretari d'Hisenda dos "documents" amb els títols "Escenari de Guerra" i "escenari de guerrilla", que, tot i el seu nom no tracten de qüestions militars, sinó del les possibilitats de finançament de Catalunya després de la "desconnexió" amb l'Estat.Preguntat pels advocats de Vox sobre si aquests documents parlaven d'una hipotètica intervenció dels Mossos d'Esquadra -cosa que donaria força a l'argument de la rebel·lió-, el guàrdia civil ha precisat que ell només va llegir "els títols" dels documents.El guàrdia civil també ha citat el títol d'altres documents teòrics sobre la implementació de la independència intervinguts a Salvadó, en aquest cas, al seu domicili particular: "El repartiment d'actius i passius", "el cadastre a Catalunya en el moment de la desconnexió" o "Inventari de béns immobles de l'Estat a Catalunya".L'agent TIP T43166Q també ha parlat de fortes dificultats per dur a terme els escorcolls i detencions del 20 de setembre, en forma "d'assatjament" de les persones presents. Preguntat pels detalls dels suposats incidents en els escorcolls, però, només ha pogut dir que "hi ha haver més llocs amb incidents que sense incidents".Aquest èmfasi amb els "incidents", no obstant, ha trontollat notablement en el torn de preguntes dels advocats de la defensa. Així, ha reconegut que els agents van poder dur a terme la seva feina amb normalitat, i que no van tenir cap problema per abandonar la se de la secretaria d'Hisenda, a la Gran Via de Barcelona.El testimoni ha causat també hilaritat a la sala en algun moment, fins al punt que el jutge Marchena ha advertit als assistents que s'abstinguessin de riure o faria abandonar la sala. Ha estat quan, preguntat per quan la durada d'un dels escorcolls que va dirigir, ha respost amb un sorprenent "el temps és relatiu".

