Cs denuncia Buch davant la Fiscalia per prestar escorta a Puigdemont

Ciutadans ha presentat aquest dimarts davant la Fiscalia Superior de Catalunya una denúncia contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, per haver destinat presumptament com a escorta de Carles Puigdemont a Bèlgica un assessor de la seva conselleria. La denúncia, a la qual ha tingut accés Europa Press, reclama a Fiscalia que investigui si Buch ha comès malversació continuada en destinar a un assessor com escorta en un país estranger contra el criteri del Ministeri de l'Interior.El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, va avançar en una entrevista d'Europa Press que presentarien la denúncia: "És evident que si poses guardaespatlles a un fugat de la justícia que està fugit i ho pagues amb diners públics i ho fas passar per un assessor estàs malversant els diners de tots els catalans ".El text registrat davant la Fiscalia exposa que Puigdemont "és un fugit de la justícia per haver incomparegut als seus citacions i mantenir-se intencionadament en aquesta situació", que qualsevol actuació d'escorta a l'estranger ha de ser autoritzada pel Govern i que el Ministeri de l'Interior va denegar aquests serveis a l'expresident català, sobre el qual pesa una ordre de recerca i captura a Espanya.Cs va demanar un informe jurídic a la Generalitat sobre la prestació d'escorta a Puigdemont i el Govern va respondre que, encara que la llei diu que els Mossos d'Esquadra només poden actuar en el territori de la comunitat autònoma de Catalunya, "aquest article és aplicable només en l'àmbit nacional ", per la qual cosa no és competència del govern espanyol autoritzar-ne les activitats a l'estranger.El partit considera una "grollera fal·làcia jurídica" aquest argument i denuncia que Buch va nomenar a Lluís Escolà com el seu assessor però que en el seu perfil de Twitter ha publicat repetidament fotografies de la seva estada a Bèlgica, on resideix Puigdemont, i d'altres països visitats pel expresident.

