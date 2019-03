Tardà i Rufián demanen que Torra mantingui els llaços grocs i Nuet defensa treure'ls

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha defensat aquest dimarts mantenir els llaços grocs en els edificis públics de la Generalitat tot i la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que exigeix ​​a Quim Torra que siguin retirats. "Potser és una miserable anomalia, d'acord, però que hi hagi presos polítics i es vulnerin els drets civils és una anomalia molt més gran", ha argumentat en declaracions a Catalunya Ràdio, on el seu número dos al Congrés, Gabriel Rufián, també li ha donat suport i ha criticat que Ada Colau hagi cedit i hagi retirat el símbol de l'ajuntament de Barcelona Per contra, el membre de la plataforma Sobiranistes i número 4 d'ERC a les eleccions estatals, Joan Josep Nuet, s'ha mostrat partidari de retirar-los: "Crec que no hem de contribuir a seguir judicialitzant la política i, per tant, crec que és millor que es retirin". Nuet va oficialitzar aquest dilluns la seva sortida dels comuns (CatComú) per entrar a les llistes d'ERC a les eleccions, i aquest dimarts ha negat ser un trànsfuga i ha reclamat que en política es parli des del respecte tot i que hi hagi "discrepàncies o diferències"."Els comuns és un espai polític molt ampli que no té un vot fix. Les paraules 'fitxatges', 'trànsfugues' ... Són opinions polítiques", ha dit en una altra entrevista. Nuet ha assegurat que, malgrat el seu canvi de llistes -en les eleccions catalanes de 2017 va concórrer amb els comuns-, segueix sent el mateix que fa quatre anys, i ha assegurat que, com ell, es pot ser no independentista i, alhora, defensar "la República catalana".Així mateix, ha assegurat que la seva nova plataforma, Sobiranistes, integra partidaris i detractors de la independència, i que això no suposarà un problema en l'aliança amb ERC: "Cap d'aquestes entitats ofegarà a l'altra".Nuet i Tardà ha coincidit a reivindicar que el sobiranisme no es presenti amb llistes úniques als comicis. El primer ha dit que celebra que s'hagi aparcat el debat, i el segon que "la política de fronts nacionals no té l'aval del republicanisme". Per Tardà les prioritats de Catalunya han de ser "la defensa a ultrança de les institucions d'autogovern, la defensa de l'estat del benestar, la conquesta del dret a l'habitatge, la lluita per l'amnistia i el retorn dels exiliats i l'exercici de la autodeterminació".El diputat d'ERC, que no repetirà a les llistes al Congrés per primera vegada des de 2004, ha dit que el seu futur immediat passa per seguir treballat al servei del partit, però ha precisat que no ha de ser necessàriament des de "un càrrec electe". També en declaracions a Catalunya Ràdio, el número dos d'ERC a les estatals, Gabriel Rufián, ha manifestat que l'únic retret que se li pot fer als polítics independentistes és que no sabien que s'enfrontaven "a salvatges" -en al·lusió velada l'Estat- en la seva defensa de la República catalana.Tant Tardà com Rufián han presentat ERC com "l'únic obstacle" i l'únic partit que pot impedir no només un govern de PP, Cs i Vox que Rufián veu "fictici i impossible" sinó també un pacte entre PSOE i Cs que veu "real". Aquest últim acord és el que, segons els diputats d'ERC, vol Foment del Treball, La Caixa i l'Ibex-35. Rufián també ha apostat per continuar la unitat d'acció amb JxCat al Congrés i l'ha descrit com un "model d'èxit".

