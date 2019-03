VÍDEO L'advocada de Forn acorrala el número 2 de Montoro

L'advocada de Quim Forn, Judit Gené, ha posat contra les cordes el número 2 de Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico. El subsecretari d'Hisenda ha dit que la Generalitat es va retardar a l'hora de comunicar algunes despeses i Gené li ha preguntat per això: "L'únic retard és el de Diplocat?". Martínez no ha pogut concretar més retards, més enllà d'explicar en què consistia un retard. "Li consten més retards?", ha preguntat, i ha dit que no recorda recorda més dates.Un altre de les qüestions ha estat en referència als "observadors internacionals" i als suposats pagaments que se'ls va fer en concepte d'honoraris i desplaçaments. Martínez ha parlat d'uns desplaçaments del 28 al 2 d'octubre. "Recorda en quin període es van fer els desplaçaments?", ha preguntat Gené, i Martínez ha dit que no recorda les dates. "Recorda si aquests desplaçaments es produïen des del juliol, tal com consta en el seu informe?", ha insistit la lletrada. "No recordo les dates concretes dels desplaçaments", ha reiterat el número 2 de Montoro, que ha assegurat que tampoc recorda "el motiu" d'aquests desplaçaments.La mà dreta de Montoro també ha admès que el control de despesa de l'Estat a la Generalitat "arribava fins a on arribava". "Els certificats es limitaven a temes financers i pressupostaris", ha explicat Martínez, que ha apuntat que una contractació irregular "quedaria al marge del control de l'Estat", una testi que ja va sostenir el mateix ministre. "La Generalitat va fer un compliment formal de l'enviament d'informació a Hisenda. Els enviaments d'informació es produïen, però la informació en alguns casos era incompleta i inexacte. En aquests casos es va denunciar a la Fiscalia", ha explicat a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal.Martínez detallat els mecanismes de control de l'Estat a les despeses de la Generalitat. "A Catalunya es va establir un reglament amb més seguiment que amb d'altres comunitats autònomes", ha dit el número dos de Montoro a preguntes de la Fiscalia. "La Generalitat va complir i no va qüestionar el sistema de control i seguiment de les despeses", ha explicat per referir-se al primer mecanisme de control aplicat per Hisenda.El sistema de seguiment i control va canviar el juliol de 2017 i es va passar d'una periodicitat mensual a una de setmanal. La Generalitat va recórrer aquesta decisió i el 13 de setembre va comunicar a Hisenda que no es remetria més informació. "El 15 de setembre es reforça encara més el control de despeses de la Generalitat", ha explicat Martínez, que ha insistit que els sistema "exigia que no es destinessin diners a activitats d'organització del referèndum".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor