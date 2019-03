Álvarez de Toledo veu en el procés un desafiament «més gran» que el 23-F

La cap de llista del PP per Barcelona al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo , ha assegurat aquest dimarts que ha decidit tornar a la primera línia de la mà de Pablo Casado perquè considera que Espanya es troba en un moment "gravíssim" en què està "en risc el sistema constitucional" arran del procés català, al qual considera un repte "més gran" que el de cop d'Estat militar del 23 de febrer de 1981.Preguntada en un entrevista a TVE sobre si li semblava que la situació actual revesteix de més gravetat que l'alçament del 1981, Álvarez de Toledo ha assenyalat que "sense cap dubte". "El que està en joc és l'estat constitucional espanyol, ETA matava per atacar l'estat constitucional, ara hi ha un procés separatista que segueix en marxa, que es va frenar l'1 d'octubre amb una actitud ferma", ha argumentat.Segons la candidata popular el separatisme mitjançant "altres viaranys" busca trobar la seva sortida, a través d'un acord amb Pedro Sánchez, per tenir un "estatus diferent, i un dret a decidir al marge dels espanyols". "Això és el més greu des de 1978. Més greu que Tejero i Milans [del Bosch] amb els tancs", ha recalcat.Álvarez de Toledo entén que l'intent colpista "va durar el que va durar", però es va frenar gràcies al rei, la societat civil i els mitjans. "Això és un cop molt perillós, amb mobilització d'una part de la societat i exaltació nacionalista sota un suposat pacifisme, per intentar carregar-se un sistema constitucional", ha dit. "Si un senyor entra disparant, és més fàcil de neutralitzar que quan surten moltes persones en una suposada i legítima votació en què diuen que la democràcia és votar", ha destacat.

