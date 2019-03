Baños i Reguant reben la multa del Suprem i mantenen la negativa a respondre Vox

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha notificat aquest dimarts presencialment a l'exdiputada i regidora de la CUP Eulàlia Reguant i a l'exdiputat Antonio Baños la sanció governativa que els ha imposat el Tribunal Suprem per negar-se a respondre a les preguntes de Vox durant el judici per l'1-O Tots dos s'enfronten a una multa de 2.500 euros, que tenen cinc dies per recórrer, però ja han advertit que "ratifiquen" la "decisió col·lectiva" que van prendre i que mantindran "l'objecció de consciència fins al final i les últimes conseqüències. Segons Reguant, amb aquesta sanció, el tribunal "vira encara més a la dreta" i "normalitza Vox, un partit feixista, masclista i xenòfob".

