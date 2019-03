La nova Via Laietana tindrà les voreres més amples i menys trànsit

El projecte de la nova Via Laietana Foto: Ajuntament de Barcelona

Ajuntament, veïns i comerciants han donat per acabat el procés participatiu per transformar la Via Laietana de Barcelona.El procés ha acabat amb dues propostes finalistes. Una preveu ampliar les voreres fins als 3,7 metres i l'altra fins als 4,15.El primer projecte situaria un carril bici al costat de cada vorera i el segon preveu doblar l'amplada actual de les voreres I ubicar un carril bici en sentit de pujada cap a la plaça Urquinaona. En sentit baixada,les bicicletes podrien moure's pel carril de circulació a una velocitat límit de 30 km/hora.El procés també ha servit per estudiar canvis en la connexió del Gòtic amb Sant Pere, Santa Caterina I la Ribera. Una de les novetats previstes és la pacificació del carrer Jonqueres, que fins I tot es podria convertir en una via exclusiva per a vianants.Un cop acabat el procés participatiu, els estudis de mobilitat decantaran la balança a favor d'un dels dos projectes finalistes i l'Ajuntament preveu iniciar les obres a finals del 2020.

