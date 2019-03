Acusen la cúpula de Vox d'ordenar camuflar donacions a través de testaferros

Exalts càrrecs de Vox acusen la direcció del partit d’ordenar-los camuflar donacions d’empresaris a través de testaferros en una informació de la Cadena Ser que el partit de Santiago Abascal qualifica de “fake”.Segons aquests testimonis, entre el 15 i el 17 de desembre del 2017 la cúpula va reunir tots els responsables provincials de Vox a Soto del Real, i allà el vicepresident i responsable de la captació de recursos del partit, Víctor González Coello de Portugal els va indicar que havien d’oferir als empresaris que volguessin donar diners “una via indirecta per fer-ho sense que la seva identitat es veiés exposada”. “Això era, segons aquestes veus, “utilitzar testaferros, parents o amics”.Els tres exresponsables de Vox que apunten en aquesta direcció són Carlos Aurelio Caldito, exvicepresident de Vox a Badajoz, Daniel Molina, expresident de Vox a Toledo, i un tercer que ha demanat a l’emissora que no posi de manifest la seva identitat. “El missatge va ser que oferíssim als empresaris fer la seva donació a través de tercers, a través d’altres persones”, assegura aquest últim testimoni.A través del seu compte de Twitter, Vox ha desmentit la informació assegurant que tot plegat és un “fake” protagonitzat per “antics membres de Vox rebotats” que “expliquen pel·lícules de riure” per “intentar distreure’ns”. “Res de nou” conclou el partit de Santiago Abascal.

