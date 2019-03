Bou demana a Fisas que deixi el PP per «deslleialtat» per criticar Álvarez de Toledo

El candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, s'ha afegit a la polèmica per les primeres declaracions de Cayetana Álvarez de Toledo com a candidata al Congrés per Barcelona. Bou ha atacat durament l'eurodiputat de la formació Santiago Fisas, que va criticar Álvarez de Toledo per dir que "no parlar català dona més sentit a la seva candiatura", que va considerar un "menyspreu a Catalunya i a la llengua catalana" . Segons Bou, les crítiques de Fisas són una "deslleialtta" i l'ha convidat a abandonar el PP: "Si un no està d'acord" amb el partit, "un se'n va".D'aquesta manera, Bou, que no és militant del PP sinó un independent fitxat per la direcció com a alcaldable. Santiago Fisas és un dirigent històric del PP que ha estat regidor de Barcelona i conseller de Cultura de la Comunitat de Madrid, abans de ser diputat al Parlament Europeu.Bou s'ha plantat avui a Brussel·les, davant de la delegació de la Generalitat a la capital belga, per demanar a la delegada, Meritxell Serret, la seva clausura. Bou ha reclamat "el tancament d'un 'xiringuito' que paguem tots els espanyols. És necsari deixar d'usar recursos públics per finançar els 'xiringuitos' de Carles Puigdemont i Quim Torra".L'alcaldable del PP ha assegurat que l'acció de la delegació "perjudica els interessos d'Europa perquè perjudica Espanya". "Parla en contra de la majoria de catalans, crispa i enfronta", tot demanant a Serret que torni a l'estat espanyol perquè Espanya "és el seu país i té un sistema democràtic reconegut a tot el món".

