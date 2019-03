VÍDEO Un home es juga la vida per salvar la seva gossa de les flames

Quan José Guzmán es va assabentar que la seva casa s'estava cremant no va dubtar en acudir-hi, aventurant-se pel mig de les virulentes flames i salvar a la Gabanna, la seva gossa pitbull de 2 anys. La va trobar arraulida al bany, l'única estança de la casa on no havien arribat el foc, i va aconseguir treure-la amb vida.







Les seqüeles per Guzmán van ser cremades de segon grau al braç esquerre, la cara i a l'orella. La gossa també va patir cremades al nas i en una de les potes, però tots dos es recuperaran ben aviat, segons fonts mèdiques.



La resta de la família es trobava fora de l'habitatge durant l'incendi. No obstant això, totes les seves pertinences van quedar calcinades. La comunitat local ha creat una pàgina a

La proesa, que va tenir lloc al nord de San Diego (Estats Units), ha estat gravada i compartida a les xarxes socials. A les imatges es pot veure com Guzmán va haver de saltar la barrera dels bombers que l'advertien que era perillós.Les seqüeles per Guzmán van ser cremades de segon grau al braç esquerre, la cara i a l'orella. La gossa també va patir cremades al nas i en una de les potes, però tots dos es recuperaran ben aviat, segons fonts mèdiques.La resta de la família es trobava fora de l'habitatge durant l'incendi. No obstant això, totes les seves pertinences van quedar calcinades. La comunitat local ha creat una pàgina a GoFundMe per ajudar a la família a reconstruir les seves vides.

