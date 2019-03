El número dos de Montoro afirma que el Govern no va executar despeses vinculades a l'1-O

Sisena setmana de judici al Tribunal Suprem. La jornada, marcada per l'inici de les declaracions d'agents de la Guàrdia Civil, ha arrencat amb la declaració de Felipe Martínez Rico, número dos de Cristóbal Montoro al Ministeri d'Hisenda. Martínez ha afirmat que "no es va arribar a executar la despesa" en partides que les acusacions vinculen al referèndum, com la campanya Civisme. Diversos testimonis que han passat pel Suprem així ho han declarat.La mà dreta de Montoro també ha admès que el control de despesa de l'Estat a la Generalitat "arribava fins a on arribava". "Els certificats es limitaven a temes financers i pressupostaris", ha explicat Martínez, que ha apuntat que una contractació irregular "quedaria al marge del control de l'Estat", una testi que ja va sostenir el mateix ministre. "La Generalitat va fer un compliment formal de l'enviament d'informació a Hisenda. Els enviaments d'informació es produïen, però la informació en alguns casos era incompleta i inexacte. En aquests casos es va denunciar a la Fiscalia", ha explicat a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal.Martínez detallat els mecanismes de control de l'Estat a les despeses de la Generalitat. "A Catalunya es va establir un reglament amb més seguiment que amb d'altres comunitats autònomes", ha dit el número dos de Montoro a preguntes de la Fiscalia. "La Generalitat va complir i no va qüestionar el sistema de control i seguiment de les despeses", ha explicat per referir-se al primer mecanisme de control aplicat per Hisenda.El sistema de seguiment i control va canviar el juliol de 2017 i es va passar d'una periodicitat mensual a una de setmanal. La Generalitat va recórrer aquesta decisió i el 13 de setembre va comunicar a Hisenda que no es remetria més informació. "El 15 de setembre es reforça encara més el control de despeses de la Generalitat", ha explicat Martínez, que ha insistit que els sistema "exigia que no es destinessin diners a activitats d'organització del referèndum".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor