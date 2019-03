Ikea ha de retirar del mercat un dels seus pastissos

Ikea retira del mercat el pastís Sötsak Skumtopp. Foto: Ikea

L' Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) ha emès una alerta alimentària, que ha fet arribar a les autoritats sueques, per la presència de llet etiquetada de manera incorrecta en un pastís de núvols de llaminadura recobert de cacau baix en greu, que es ven a Ikea en capses de sis unitats.L'Agència avisa que el producte s'ha venut en botigues Ikea de l'estat espanyol i també en altres països com Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, la República Txeca, Alemanya, el Regne Unit, Portugal, o Noruega, entre d'altres.El producte s'està enretirant del mercat però com a mesura de precaució, es recomana a aquells consumidors al·lèrgics o intolerants a la llet que han pogut adquirir el producte s'abstinguin de consumir-lo. Tot i això, l'Agència indica que el consum del pastís no comporta cap risc per la resta de consumidors.Ikea ha emès un comunicat en què explica que "el producte conté sèrum làctic ensucrat, un sèrum en pols derivat de la llet que no apareix esmentat en alguns idiomes a l'etiqueta". La mesura de seguretat alimentària afecta els paquets amb data de caducitat entre el 12/03/19 i el 18/04/19, com explica el comunicat d'Aecosan.

