Un ple en precampanya reprova el govern de Colau pel Pla de Barris

El govern d'Ada Colau ha entomat aquest dimarts la sisena reprovació des que va començar el mandat. Aquest cop, el motiu ha estat la gestió del Pla de Barris i tots els grups municipals -a excepció de Barcelona en Comú, la CUP i els regidors no adscrits- han reprovat l'alcaldessa i el seu executiu. Un resultat que ja era previsible tenint en compte que PDECat, Ciutadans, ERC, PSC i PP havien presentat conjuntament la proposta, forçant el ple extraordinari en què s'ha votat.Un ple en què novament s'ha respirat aire de precampanya. Poques dades concretes exposades des de les bancades i molts retrets. Fa tot just un mes, el PSC va assegurar que l'execució de projectes previstos pel Pla de Barris no superava el 6%. Aquest dimarts no ha volgut insistir en el percentatge i s'ha centrat en un capítol concret del pla, les rehabilitacions d'habitatges. "De les 293 finques previstes, al novembre no hi havia cap obra iniciada; hi havia cinc pressupostos i tes subvencions atorgades. De 18 milions d'euros només s'havien gastat 233.000", ha assegurat, en una intervenció que no ha rebut resposta per part del govern municipal.La tinent d'alcakdia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha estat l'encarregada de defensar la tasca de l'executiu local, incidint en les xifres que el govern ja va exposar aquest dilluns. L'equip de Colau insisteix que actualment el percentatge d'execució de projectes és del 67% i que a finals d'any la xifra superarà el 76%.Snaz també ha reivindicat l'execució del pla de barris com una de les eines que ha permès reduir l'índex de desigualtat de Barcelona . "El que hauríem de fer avui és posar-nos d'acord per una segona edició del pla", ha defensat la tinent d'alcaldia. L'actual acabarà el 2020, un any després de les eleccions municipals del maig. Per tant, si Barcelona en Comú no revalida la victòria del 2015 haurà de ser una altra força política qui el finalitzi.Durant el ple extraordinari els grups municipals han defensat el pla però han estat implacables amb el govern de Colau. "Són un govern d'activistes, que prefereix gesticular que gestionar", ha etzibat el regidor del PDECat Jordi Martí.Per la presidenta de Ciutadans, Carina Mejías, l'execució del Pla de Barris ha estat un "laberint d'incògnites" i ha retret al govern municipal que no hagi tirat endavant més mesures a Ciutat Vella, Ciutat Meridiana o la Via Trajana. "El Pla de Barris és un exemple del fracàs estrepitós de la seva gestió", ha dit.En la mateixa línia s'ha expressat el regidor d'ERC Jordi Coronas, que ha titllat el Pla de Barris de "bona operació de màrqueting" per part del govern municipal. El regidor republicà ha assegurat durant la seva intervenció que la pàgina web del Pla de Barris recull com a obres en execució treballs que ni tan sols han començat. Alberto Fernández Díaz (PP) no s'ha sortit del guió i ha lamentat que el govern hagi destinat "molta publicitat i poca inversió" al pla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor