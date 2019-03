L'Hospital d'Olot revela que un 10% de nadons han estat exposats al cànnabis durant l'embaràs

Un 10% dels nadons han estan exposats al cànnabis durant l'embaràs. Aquesta droga, després de l'alcohol i del tabac, és la tercera substància tòxica més consumida per les parelles embarassades i les mares lactants. Són dades que s'han donat a conèixer en la primera Jornada de Salut Mediambiental Pediàtrica celebrada aquest passat divendres a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Aquest centre és l'únic a Catalunya amb una unitat especialitzada en aquesta matèria.Les dades s'han extret a partir del seguiment de 1.800 dones embarassades de Múrcia i unes 600 a la Garrotxa en les dues unitats d'aquestes característiques que hi ha a l'Estat i que, segons els experts, és extrapolable a tot el país. La principal tasca és la de detectar i conscienciar els futurs pares dels possibles riscos ambientals durant la gestació i donar-los pautes per millorar els hàbits. Els efectes dels nadons que durant l'embaràs han estat exposats al cànnabis van més enllà del seu desenvolupament cognitiu i s'estenen fins a l'adolescència amb símptomes com la hiperactivitat, la falta d'atenció o el fracàs escolar. Això s'explica perquè la droga, durant la gestació, travessa la placenta i la llet materna arribant als receptors cerebrals del fetus i els nadons, provocant canvis en els neurotransmissors.Actualment, es calcula que un 10% dels nadons han estat exposats a aquesta droga durant l'embaràs, dels quals aproximadament un 4% es deu a mares consumidores de cànnabis mentre que el 6% restant són mares que estan exposades passivament a través del consum de les parelles.Conscienciar dels efectes negatius i dels riscos de consumir alcohol i drogues durant la gestació és una de les tasques que fa la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'hospital d'Olot, la primera que hi ha a Catalunya, i la segona a tot l'Estat. La primera es va posar en marxa a Múrcia el 2005.Des que es va posar en marxa a Olot fa dos anys i mig, unes 600 dones s'han assessorat a la unitat. Un dels pediatres i membre de la unitat, Ferran Campillo, ha destacat la bona resposta que està tenint, fins al punt que algunes parelles provenen d'altres comarques com el Ripollès o l'Alt Empordà.Segons el pediatre, es temien que parlar de temes "tabú" com el consum d'alcohol, drogues i d'altres elements tòxics portés a algunes parelles a no tornar però la realitat ha estat molt diferent i cada cop es pren més consciència dels efectes de l'entorn en l'embaràs. Així per exemple, ha explicat que alguns usuaris els avisen dels riscos de treballar en una fàbrica on manipulen plàstics o de l'aigua que beuen d'un pou. Des de la unitat els donen pautes per fomentar els bons hàbits i reduir els factors de risc. També es fa un seguiment al llarg de l'embaràs en un protocol que han batejat amb el nom de "Full verd".Tenir una unitat especialitzada en aquest àmbit és una "oportunitat" per millorar la salut dels ciutadans i prevenir possibles malalties. Així ho ha expressat el pediatre i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l’Hospital Clínic Universitari Virgen Arrixaca (Múrcia), Juan Antonio Ortega, que ha especificat el retorn econòmic d'aquesta millora d'hàbits. "De cada cèntim d'euro invertit en salut mediambiental pediàtrica calculem un retorn econòmic i social de 10.000 euros; per això és molt important que els futurs pares i mares deixin de fumar o consumir drogues al llarg de la vida", ha afirmat.Una altra batalla que cal combatre, segons Ortega, és la del consum d'alcohol de les mares gestants. S'aconsella a les dones que deixin de beure substàncies alcohòliques a partir del moment en què decideixen ser mares. I en el cas dels homes, dos mesos abans de començar a buscar la criatura que és quan l'esperma es comença a formar.

