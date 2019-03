Investiguen un home per fer tocaments a una treballadora de l'Hospital Joan XXIII

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències a un home de 44 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual. Aquest dilluns, pels voltants de les 12 h del migdia, un sergent que es trobava fora de servei a l'Hospital Joan XXIII va presenciar com una treballadora del centre de salut sol·licitava la presència del personal de seguretat privada perquè havia rebut tocaments en un dels ascensors de les instal·lacions mèdiques.La dona va identificar el presumpte agressor, que es trobava en una de les sales d'espera de l'hospital. Una dotació uniformada del cos es va fer càrrec del servei i va iniciar les diligències al presumpte agressor, que té diversos antecedents penals per robatoris amb força.

