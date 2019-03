Halldór Már, el «bacallaner novell» de la Ruta del Bacallà

Presentació de la Ruta del Bacallà a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Foto: Estrella Damm

Torna la Ruta del Bacallà a Barcelona . Del 28 de març fins al 14 d'abril, el Gremi de Bacallaners de Catalunya i Estrella Damm Inedit proposen una iniciativa que engloba 28 restaurants i 9 bacallaneries de la ciutat comtal. Concretament, es podrà gaudir de platets i diversos tipus de menús, sempre maridats amb la cervesa Inedit , i elaborats amb l'autèntic bacallà d'Islàndia, el Gadus Morhua, tallat i curat de forma tradicional.Aquest dimarts s'ha presentat la VII edició de la ruta a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, i durant l'acte s'ha nomenat "bacallaner novell" el músic islandès Halldór Már, que pren el relleu a la periodista Bibiana Ballbè . Már es va donar a conèixer pel gran públic amb el programa de TV3 Katalonski, sobre estrangers que parlen català malgrat no haver viscut mai al nostre país. El guardó es va crear l'any 2016 per Bacallà d'Islàndia amb l'objectiu de distingir un personatge públic enamorat del bacallà, i de convertir-lo en un expert en l'art i l'ofici bacallaner.La ruta es realitza en un total de 28 restaurants i 9 bacallaneries d'arreu de Barcelona, que tallen el productes seguint la tradició i de manera artesanal. En la ruta es podrà gaudir de plats amb el bacallà com a protagonista. Algunes de les elaboracions venen de la mà del cuiner Sergi de Meià, platets com: els tradicionals bunyols de bacallà amb mel, l'empedrat de cigronet d'Anoia amb bacallà o la brandada de bacallà amb calçots arrebossats.Aquest any es proposen tres opcions ben diferenciades per gaudir de la millor gastronomia i en les quals el bacallà serà l'ingredient principal. La gran novetat és l'experiència gastronòmica del menú degustació (cinc plats, postres i dues Inedit), per un preu entre els 40 i els 50 euros. Les altres dues opcions són el menú (primer plat, segon plat, postres i dues Inedit) per un preu entre els 25 i 35 euros, que es podrà convertir en mig menú als migdies d'entre setmana (un plat amb bacallà, postres i una cervesa Inedit); i el platet (un plat de bacallà, més gran que la tapa tradicional, amb una Inedit) per un preu de 5 euros.Tampoc hi faltaran els tradicionals tastets de bacallà, que tindran lloc els dissabtes 30 de març i 6 i 13 d'abril en 9 bacallaneries i mercats de Barcelona, per un preu entre un i dos euros, i acompanyats d'Inedit.

