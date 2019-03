Intervinguts 170.000 articles pirotècnics emmagatzemats irregularment al País Valencià

Una de les actuacions es va realitzar en un establiment de la localitat de Manises, on s'estaven emmagatzemant i venent articles pirotècnics sense comptar amb la preceptiva autorització de la delegació del govern espanyol, per la qual cosa es va procedir a formular la corresponent denúncia administrativa i a intervenir 149.741 unitats d'articles pirotècnics amb un pes aproximat de 89,384 quilos.Igualment, en un establiment de la localitat de Gandia, els agents van poder comprovar que en aquest local s'estava emmagatzemant una quantitat major d'articles pirotècnics del permès en la seva autorització, per la qual cosa es va procedir a la confiscació d'un total de 17.230 unitats de material pirotècnic amb un pes de 2.587 quilos.Finalment, en un altre establiment de la localitat de Gandia, que no comptava amb l'autorització per a la venda de material pirotècnic, s'estaven dedicant a la venda d'aquests productes, per la qual cosa es va procedir a la confiscació de 3.800 unitats de productes pirotècnics.