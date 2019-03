La Fiscalia no considera clau el pla de Trapero per detenir Puigdemont

La Fiscalia de l'Audiència Nacional no considera que el pla dels Mossos d'Esquadra per detenir l'expresident català Carles Puigdemont i els exconsellers que va revelar el major Josep Lluís Trapero la setmana passada afecti la causa que recau contra ell a l'Audiència Nacional, perquè se'l jutjarà per uns fets anteriors, de manera que el presumpte delicte ja s'hauria comès.Trapero està acusat de rebel·lió a l'Audiència Nacional i el Ministeri Públic demana 11 anys de presó pels fets que van tenir lloc el 20 de setembre i l'1 d'octubre del 2017. El pla del qual va parlar el major durant el judici pel procés independentista al Tribunal Suprem s'hauria dissenyat el 25 d'octubre, de manera que no l'eximiria dels càrrecs que pesen contra ell, segons fonts jurídiques.En un moment de la seva extensa compareixença al Suprem dijous passat, Trapero va revelar que des de "dos dies abans" de la declaració unilateral d'independència (DUI), aprovada el 27 d'octubre al Parlament, els Mossos ja havien previst un pla per si calia detenir tot el Govern.També va afirmar que després de "la declaració" (la DUI), es va posar en contacte amb el llavors fiscal superior de Catalunya i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per transmetre'ls la disponibilitat de la policia autonòmica per posar-se a les seves ordres.Aquesta última idea ja havia estat exposada per la defensa del major dels Mossos en escrits adreçats a l'Audiència Nacional, en el marc de la instrucció de la causa. No obstant això, mai no n'havia parlat, ni en les seves declaracions davant la jutgessa Carmen Lamela ni en la documentació, que ja hi hagués un pla policial per a una suposada detenció de Puigdemont i els seus consellers, tal com han explicat les fonts consultades.En qualsevol cas, la Fiscalia no creu que el presumpte pla pugui influir en el judici contra Trapero, perquè se l'acusa, tal com estableix el ministeri públic en el seu escrit, de la "inacció i desistiment de funcions" en què haurien incorregut els Mossos durant la multitudinària concentració davant la conselleria d'Economia de la Generalitat durant l'escorcoll judicial el 20-S i la jornada del referèndum il·legal de l'1-O.No obstant això, aquestes fonts han destacat la importància que de cara al judici de l'Audiència Nacional -la data del qual encara no ha estat fixada-, tindrà la sentència que es dicti al Suprem contra els líders independentistes i la credibilitat s'atorgui al testimoniatge ofert pel major dels Mossos. Sense oblidar la contradicció en què podrien incórrer tots dos procediments en les seves respectives sentències en haver estat separats a finals del 2017 en dos tribunals, estratègia sobre la qual la Fiscalia s'havia oposat des del començament.D'altra banda, en la seva declaració a l'alt tribunal, Trapero va confirmar el que ja havien indicat abans els comissaris autonòmics Manel Castellví i Emili Quevedo: que el 28 de setembre, tres dies abans del referèndum, van advertir Puigdemont, Oriol Junqueras i Joaquim Forn del risc de "desordres públics" l'1-O i els van demanar que desconvoquessin la votació, però que van fer cas omís.Segons les fonts jurídiques consultades, aquest fet sí havia estat relatat per Trapero a les seves declaracions a l'Audiència Nacional, si bé no havia emprat termes tan "contundents". Durant la instrucció, Trapero va estar investigat per dos delictes de sedició i un d'organització criminal; després del seu processament, la Fiscalia el va acusar de rebel·lió.A més, les fonts han subratllat el que consideren certes contradiccions entre el testimoniatge de l'excap dels Mossos al Suprem i les comunicacions que va intercanviar amb el fiscal superior de Catalunya: al tribunal que jutja el procés es va escudar en la falta de mitjans i personal per justificar el fet que la policia autonòmica no fes més durant l'1-O, si bé els dies previs va rebutjar la coordinació amb la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil després d'al·legar que disposava de prou efectius.A més de Trapero, estan a l'espera de judici a l'Audiència Nacional els excaps polítics dels Mossos Pere Soler i César Puig, que també estan acusats de rebel·lió i s'enfronten a la mateixa petició de condemna. Per a la intendent Teresa Laplana se sol·liciten quatre anys de presó per un delicte de sedició. El judici s'espera per després de l'estiu.

