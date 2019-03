​Meritxell Budó substituirà Artadi com a consellera de Presidència i portaveu del Govern

Meritxell Budó (la Garriga, 1969) substituirà Elsa Artadi com a consellera de la Presidència i portaveu del Govern, segons ha confirmat l'ACN i tal com ja va avançar L'alcaldessa de la Garriga (Vallès Oriental) també és vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, membre del Consell Comarcal del Vallès Oriental, així com del Consell per la República.Amb carnet del PDECat -i abans de CDC-, la futura consellera és propera a Carles Puigdemont i Jordi Turull. Budó també és presidenta del Fons Català de Cooperació. Llicenciada en Farmàcia, va anar a les llistes de JxCat del 21-D com a número 32 per Barcelona. Budó suplirà Artadi, que serà la número dos de la llista de JxCat a les eleccions municipals de la capital catalana, per darrere de l'exconseller Quim Forn.Budó ja va explicar a l'ACN, diumenge 10 de març, que es posava "a disposició" del president del Govern, Quim Torra, i del conseller "legítim" Turull, un cop es va fer oficial que Artadi canviava el Govern per anar a Barcelona. Tot i que, en un principi, es buscava un perfil diferent per al càrrec de portaveu, Torra mantindrà la mateixa estructura que amb Artadi, de manera que la consellera de Presidència també assumirà aquestes funcions.

