Busquen una dona de 39 anys desapareguda a Cornellà de Llobregat el 13 de març

La Janet és de Viladecans i va desaparèixer el 13 de març a Cornellà de Llobregat. Ajuda'ns a trobar-la



Janet es de Viladecans y desapareció el 13 de marzo en Cornellà de Llobregat. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/1iBS6KGQUw — Mossos (@mossos) 16 de març de 2019

Busquen una veïna de Viladecans de 39 anys que va ser vista per última vegada a Cornellà de Llobregat el 13 de març. Es diu Janet i en el moment de la desaparició duia ulleres de color negre, segons la informació que han difós els Mossos d'Esquadra a través de les xarxes socials.Precisament, i segons ha explicat TV3, els Mossos han trobat el cotxe de la dona a Cornellà, a prop d'una oficina d'Hisenda on suposadament es dirigia a fer gestions. Al cotxe, la policia no hi ha trobat signes de violència, i a hores d'ara mantenen obertes totes les hipòtesis.

