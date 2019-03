El TSJC dona la raó a la Generalitat en els descomptes de l'autopista Terrassa Manresa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a la Generalitat en l'aplicació dels descomptes a l'autopista C-16 al Bages, que va suposar una modificació de la concessió. Autema va interposar dos recursos després que l'executiu aprovés, els anys 2015 i 2016, un sistema de descomptes per als usuaris al tram que uneix Terrassa i Manresa per tal de millorar la mobilitat i l'eficiència del corredor a l'entorn de Manresa i per a la descongestió de la C-55. En la sentència el TSJC confirma la legitimació i legalitat de la Generalitat per a modificar la concessió i considera que les al·legacions efectuades per Autema no estan acreditades ni justificades.El Govern català va aprovar el sistema de descomptes mitjançant el Decret 161/2015 de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de l'autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa, que després es va ampliar al Decret 337/16, de modificació del primer. Autema, però, va presentar recurs en considerar que el canvi no s'ajustava a la legalitat.Ara, en la sentència comunicada aquest dilluns a la Generalitat, el tribunal confirma que el Govern tenia la legitimació i legalitat per a la modificació concessional i considera que les al·legacions efectuades per Autema no estan acreditades ni justificades. Afegeix que els dos decrets es van aprovar amb tota la legalitat de procediment i de justificació econòmica i jurídica, amb total ajustament a la legislació vigent.La sentència ha estat emesa per unanimitat de tots els magistrats de la secció cinquena. Condemna la concessionària a unes costes de fins a un màxim de 5.000 euros. Contra aquesta resolució Autema pot interposar un recurs de cassació.

