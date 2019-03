El secretari nacional de l'ANC detingut a Madrid continuarà desobeint i no es presentarà al jutjat

El secretari nacional de l'ANC detingut dissabte a Madrid continuarà desobeint i no es presentarà al jutjat d'instrucció 4 que l'investiga per, suposadament, formar part del grup de manifestants que va entrar a la seu de la Generalitat i va despenjar la bandera espanyola durant les mobilitzacions de l'aniversari de l'1-O a Girona. Jordi Alemany, que va sortir en llibertat diumenge, torna a estar citat al jutjat demà.L'activista ha arribat aquesta tarda a la ciutat i ha participat a la concentració que es fa cada dilluns per reclamar l'alliberament dels líders independentistes. Alemany ha criticat que la policia espanyola el va insultar durant l'arrest, li van posar l'himne espanyol i li deien Jorge en comptes de Jordi.