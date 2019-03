Canet es manifesta contra el racisme i la xenofòbia que pateixen els menors no acompanyats

Canet de Mar s'ha manifestat en contra del racisme i la xenofòbia després dels atacs de la setmana contra els centres d'acollida on estan els MENA. Més de mig centenar d'entitats del poble han signat un manifest on denuncien "la rabia, la rancúnia i la venjança" contra els menors, i demanen que s'empatitzi amb la seva situació.El text ha estat redactat per dues adolescents marroquines que s'han criat al municipi, Sabrin Maati i Mariam Chaibi. El manifest també acusa els atacants de crear "odi" als pobles i demana que es deixi de banda les sigles MENA, les quals els deshumanitza i impedeix veure "l'estranger en proper".La setmana passada els centres d'acollida de Canet de Mar i Castelldefels van ser víctimes d'atacs racistes i xenòfobs. Fets que van ser condemnats des de la Generalitat i altres institucions.

