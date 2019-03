França prohibeix manifestacions als Camps Elisis després de les protestes dels Armilles Grogues

El primer ministre també ha avançat que el cap de la policia a la prefectura de París, Michel Delpuech, serà cessat dimecres. Tot plegat forma part d’una estratègia de reorganització del “manteniment de l’ordre”.Dissabte passat, durant la protesta de prop de 10.000 armilles grogues a la capital francesa, alguns grups violents van trencar aparadors i cremar quioscos. Segons la Cambra de Comerç i Indústria (CCI) d'Ile-de-France, "91 comerços van quedar afectats pels esdeveniments, el 80% per trencaments, robatoris o incendis".Les mesures anunciades per Philippe arriben un mes després que un grup d’experts en drets humans de l’ONU instés les autoritats franceses a “establir vies per al diàleg per reduir i la tensió i reconèixer el paper important que juguen els moviments socials en la governabilitat”.Els experts van denunciar una “restricció desproporcionada” del dret de protesta a França durant les manifestacions dels ‘armilles grogues’.