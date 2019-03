VÍDEO Colau s'estrena com a «youtuber» per explicar les interioritats de la campanya

Tot i que falten gairebé dos mesos per l'inici de la campanya electoral de les eleccions municipals, Barcelona ja viu en precampanya i aquest dilluns l'alcaldessa, Ada Colau, s'ha estrenat com a youtuber per explicar el camí cap als comicis.Colau ha publicat un vídeo al seu canal de Youtube on ha explicat que durant deu setmanes explicarà als seus seguidors les interioritats de la campanya.Al vídeo, l'alcaldessa qualifica les campanyes electorals com "el pitjor de la política". "No ens agraden les campanyes però volem tornar a guanyar les eleccions", diu.Colau es defineix a si mateixa com una "persona normal" a qui "fa mandra" el període electoral però s'aferra a l'"esperança" per confiar en una nova victòria de Barcelona en Comú que li permeti revalidar l'alcaldia. "Els rancis del món estan sortint tots de l’armari i l'extrema dreta avança posant en qüestió conquestes que han costat molt, com la llibertat d'expressió, els drets de les dones, les persones LGTBI o els migrants", afirma.

